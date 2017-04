Michelle Rodriguez: la mujer ruda de Rápidos y Furiosos en su faceta más sexy y despampanante

Hace unos días se estrenó Rápidos y Furiosos 8, una película esperada por muchos. En esta nueva cinta la popular Michelle Rodriguez, le vuelve a dar vida a la ruda, osada e intrépida Letty.

Rodriguez es una actriz y modelo estadounidense de ascendencia dominico-puertorriqueña es conocida por sus papeles de la típica chica dura y rebelde en exitosas películas como The Fast and the Furious, Resident Evil, S.W.A.T., Avatar entre otras.

En nuestra galería te mostramos fotos que la actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram, en estas imágenes la joven muestra que también sabe cómo ser sexy.

Hace unos días, Michelle Rodríguez recibió como obsequio un bolso andino. La actriz, no dudó en destacar el arte peruano. “La verdad que Perú cuenta con una historia tan bella y espiritual. Simplemente hablando de esta tierra me siento muy bien”, dijo Rodríguez.

