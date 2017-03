Michael Jackson: Paris Jackson sorprende con su gran parecido a Madonna

Paris Jackson dejó atónitos a sus seguidores por el gran parecido que tiene con la cantante Madonna. A través de la portada de la revista Bazaar, la hija de Michael Jackson compartió una imagen de su transformación.

La joven luce un look más fresco, con el cabello corto y un enterizo negro donde se puede apreciar el escultural cuerpo de Paris.

En esta nueva edición, Paris Jackson habla sobre el cuidado extremo que le daba su papá y de cómo fue su infancia.

“Cuando era pequeña, siempre estaba con mi papá y mis dos hermanos. Y, a medida que fui creciendo, fui tratada como la favorita porque era la única chica. Era la princesa. Era perfecta ante los ojos de mi papá”, sostuvo para la revista.

Hace poco, al conversar con la revista Rolling Stone, París contó algunas confidencias, como que a su padre le gustaba decirle “Campanilla” de Peter Pan. Asimismo, dijo porqué tiene tantos tatuajes.

“Él no me dio más que alegría, así que ¿por qué no tener recordatorios constantes de alegría?“, expresó en esa entrevista.

