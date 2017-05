Meghan Markle: rumores sobre matrimonio con Príncipe Harry se hacen más fuertes

Todo indica que Meghan Markle es la mujer que siempre soñó el Príncipe Harry, con quien los rumores sobre sus planes de matrimonio se hacen más fuertes.

Como se sabe, a la actriz se le ha visto con Enrique de Gales en alguna salida furtiva, en una boda de amigos en Jamaica o en un partido benéfico de polo, sin embargo, no puede realizar apariciones oficiales debido a que no está comprometida ni está casada, por tanto no forma parte de la Familia Real Británica.

Conforme ha pasado el tiempo, las campanas estarían próximas a sonar para la actriz que da vida a Rachel Zane en la serie ‘Suits’, pues el que haya sido invitada a la boda de Pippa Middleton y James Matthews le acercaría más a la familia real.

Tan solo es la pareja del concuñado de la novia, pero su presencia es muy importante, porque la hermana de la Duquesa de Cambridge no quería que acudieran parejas que no fueran muy formales, prometidos o que estuvieran casados.

El hecho de que haya sido invitada en una boda en la que estarán los Duques de Cambridge y sus hijos, el Príncipe Jorge y la Princesa Carlota, es sin duda el primer paso para el anuncio de un compromiso del que hasta ya se habla de un fecha.

Una fuente cercana a la pareja ha asegurado al diario británico The Daily Mail que la boda estaría pactada para el próximo mes de agosto.

“No están comprometidos de manera formal pero hay un acuerdo entre ellos. Para la fecha de anuncio del compromiso se inclinan por el 4 de agosto y es muy improbable que pase antes. ¿Por qué? Porque las elecciones generales (8 de junio), la investidura del nuevo gobierno (9 de junio), la Ceremonia de apertura del Parlamento (19 de junio) y la visita de estado del rey Felipe de Borbón (del 12 al 14 de julio) no pueden verse eclipsados”, indica la fuente.

Se sabe que la actriz ya ha dejado América para instalarse por una temporada en Reino Unido. Como señala E!, Meghan Markle aterrizó el pasado martes 16 de mayo en el aeropuerto de Heathrow, y de allí se dirigió a Kensington Palace, donde permanece desde entonces a la espera de la boda del año, que se celebra este sábado 20 de mayo en Berkshire.

Cabe recordar que la pareja estaría en salidas desde julio del 2016. ¿Serán los próximos en casarse?