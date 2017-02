Megan Fox y 10 sexys bikinazos con los que sus fans enloquecieron

Megan Fox es una de las actrices con más seguidores en la actualidad gracias a su indiscutible belleza, la cual la ha llevado a convertirse en portada de diversas revistas. Asimismo, la artista es toda una celebridad en Instagram, red social en la que impacta a todos los cibernautas con sus sexys fotos en bikini.

La actriz tiene ascendencia nativa estadounidense, francesa e irlandesa. Megan Fox nació en Oak Ridge, Tennessee; además, es hija de Darlene y Franklin Fox, quienes se divorciaron cuando ella era demasiado joven, motivo por el que fue criada por su madre y padrastro Tony Tonachio.

On set today with fredericks_hollywood ellenvonunwerth renatocampora lindahaymakeup Una foto publicada por Megan Fox (@the_native_tiger) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 12:27 PST

Megan Fox inició sus estudios de interpretación y danza cuando apenas tenía cinco años en el Kingston (Ténesi). Después participó en las clases de baile del Centro Comunitario y formó parte del coro del Kingston Clippers. A los trece años empezó a destacar como modelo puesto que obtuvo un gran número de coronas en American Modeling y Talent Convention in Hilton Head.

Pero no todo era felicidad para Megan Fox puesto que en 2011 declaró a la revista “The Hollywood Reporter” que era una patito feo de joven. “Nunca fui la chica guapa del colegio, con la que los chicos quisieran salir. Llevaba aparatos en la boca y me teñía el pelo de color naranja. No era de las populares, más bien era solitaria. Llegué al mundo del estrellato por otros motivos”, señaló la actriz en esa ocasión.

Una foto publicada por Megan Fox (@the_native_tiger) el 26 de May de 2016 a la(s) 7:49 PDT

Asimismo, Megan Fox, durante una entrevista con “El Mundo”, sostuvo que fue víctima de bullying. “Había unas chicas malísimas en mi colegio, por eso me fui a un instituto cristiano. Tenía 15 años y todas sabían que quería ser actriz. Una de ellas se vistió de cuero negro y decía para burlarse de mí: ‘Soy Megan Fox’. Todo el mundo me odiaba, y era un completo desastre, mis amigos eran chicos, y tenía una personalidad muy agresiva, y por eso las chicas no me querían. Únicamente he tenido una amiga en toda mi vida”, dijo.

Ahora todo es completamente distinto en la vida de Megan Fox puesto que es una de las mujeres más deseadas de todos el mundo. ¿Cómo comprobar esto? Tan solo hace falta ver los comentarios de su cuenta de Instagram. ¡Todos sus fanáticos la adoran!