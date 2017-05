Megadeth rinde emotivo tributo a Chris Cornell en Japón

La banda estadunidense de trash metal, Megadeth, interpretó el tema ‘Outshined’, de Soundgarden, durante su presentación en Tokio, Japón.

Antes de interpretar la canción de la banda de grunge, el vocalista Dave Mustaine dedicó unas palabras a Chris Cornell, quien se quitó la vida este miércoles a los 52 años de edad en Detroit.

“Cuando me enteré, me puse muy triste”, dijo el músico. “Hemos perdido una de las voces más lindas de la historia. Realmente, no sé qué decir, aparte de dedicar esta canción a ustedes, nuestros amigos en Tokio, porque los queremos mucho. Y queremos homenajear la vida de Chris”, continuó.

Sobre la muerte de Chris Cornell

Un médico forense confirmó este jueves en Detroit (EE.UU.) que Chris Cornell, cantante de los grupos Soundgarden y Audioslave, se suicidó, informaron medios estadounidenses.

“Basándonos en nuestras observaciones, investigamos el suceso como un posible suicidio”, indicó Michael Woody, director de comunicaciones de la policía de Detroit, según informó el diario Detroit Free Press. “No vamos a comentar específicamente por qué”, agregó.

Las autoridades recibieron una llamada de emergencia hacia la medianoche procedente de un amigo de Chris Cornell, que fue a comprobar el estado del artista en su habitación del hotel MGM Grand, de Detroit, donde lo encontró inconsciente en el suelo del cuarto del baño.

Otro portavoz del departamento de policía de Detroit indicó previamente al diario que el cuerpo del cantante, de 52 años, se encontró con una cinta alrededor del cuello.

