Matthew McConaughey: este es su radical e increíble cambio de look

Matthew McConaughey dejó con la boca abierta a sus seguidores al cambiar completamente su apariencia para protagonizar la cinta Gold.

En esta ocasión, el actor engordó 23 kilos y ocultó parte de su dorada cabellera para dar vida a su nuevo personaje, cinta que estrena esta semana en los Estados Unidos.

“Durante seis meses dije que sí a todo. La ‘noche de pizza’ podía ser cualquier noche, y si mis hijos querían ir a jugar al bowling en una noche de colegio, decía que sí también. En mi familia me apodaron ‘Capitán de la diversión’. Fue muy divertido”, contó Matthew McConaughey en una entrevista para un medio canadiense.

Por otro lado, contó que subir de peso fue tarea fácil, pero nuevamente volver a su peso ideal le está costando bastante esfuerzo.

“Engordar fue fácil y divertido: hamburguesas, cerveza, todo lo que quise, pero para adelgazar, ayuné durante 10 días solo para poner en marcha mi cuerpo… No es algo muy agradable”, reveló Matthew McConaughey.

el dato

Matthew David McConaughey es un actor y productor de cine y televisión estadounidense. Ganador de un premio Óscar, un Globo de Oro y un SAG. Conocido por su participación en películas como A Time to Kill (1996), How to Lose a Guy in 10 Days (2003), Sahara (2005).