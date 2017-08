Los Teen Choice Awards 2017 rindió homenaje a Maroon 5 de esta manera

¡Bien merecido! La banda liderada por Adam Levine, Maroon 5, recibió el ‘Decade Award’ en la 19 edición de los Teen Choice Awards 2017, ceremonia que se celebró este domingo 13 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos.

El ‘Decade Award’ es un premio dedicado a celebrar los 10 años de Maroon 5 en el mundo de la música, con cinco álbumes de platino y un talento que traspasó todas las fronteras del pop.

Recordemos que los Teen Choice Awards son elegidos por los votos del público, a través de la página oficial de los premios o por medio del Twitter de este y se elige a los mejor de la música, la televisión y el cine.

.@Maroon5 will be getting a Decade Award at #TeenChoice. Who else is psyched for them?! pic.twitter.com/V35NTVPZ9O