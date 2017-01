Mariah Carey: Tommy Mottola defiende a la artista tras su fallida presentación en Times Square

Tommy Mottola salió en defensa de Mariah Carey tras su bochornosa presentación que tuvo en Times Square. Como se sabe, el conocido empresario fue el encargado de iniciar la carrera de Carey en los años 90.

Ante la serie de criticas que la artista viene recibiendo, el actual esposo de Thalía salió al frente y envió este contundente mensaje.

“MC es posiblemente la voz pop más grande de las últimas tres décadas. Ha tenido más hits que cualquier artista pop en la historia. Es un icono global y un tesoro con talento increíble no sólo como cantante, sino como una gran compositora. ¡Lo que sucedió en Nochevieja le podría haber sucedido a cualquier persona! Su personal técnico tuvo que haber prestado más atención a todo para que no hubiera ninguna posibilidad de que eso sucediera”, afirmó al enviar una carta a Page Six.

Antes de concluir con esta misiva, Tommy Mottola envió algunas recomendaciones para que en otra oportunidad, Mariah Carey no pase por estos momentos incómodos.

“Debe contratar a profesionales más experimentados y respetados para rodearla y ayudarla con su carrera. Nunca la hubiera animado o la hubiera guiado a hacer algo como un reality show. No lo entiendo. Eso no la ayuda en nada. Ni para su integridad ni para su credibilidad, o su enorme talento. Ella debe dar un paso atrás, pensar cuidadosamente y pensar bien qué quiere hacer ahora”, explicó.

Mariah Carey era la encargada de abrir este show realizado por la cadena de televisión ABC, donde grandes exponentes de la música se unen por esta fecha especial.

Tras esta fallida presentación, Mariah Carey decidió abandonar el escenario y dejar a la mitad su show, frente a todos sus fanáticos.

Muchos de sus seguidores no dejan de criticarla por su falta de personalidad y manejo de escenario.

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr