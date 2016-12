Mariah Carey se roba la Navidad con este sexy video en Instagram

Mariah Carey sí que ama la Navidad y esta vez compartió un sexy video por fiestas de fin de año, donde luce un escote de infarto.

En el corto video, vemos a Mariah Carey con una bata de color rojo, pero definitivamente lo que llama más la atención es su pronunciado escote.

Recordemos que Mariah Carey es todo un ídolo navideño por su famoso villancico “All I Want For Christmas Is You” y de seguro lo has cantado.

Merry Christmas everybody! I'm making my favorite sauce and I hope you're enjoying the Yuletide cheer! Un vídeo publicado por Mariah Carey (@mariahcarey) el 22 de Dic de 2016 a la(s) 9:35 PST

Recordemos que unos días, Mariah Carey participó en el famoso Carpool Karaoke por Navidad del conductor británico James Corden, en la que cantó su clásico tema para esta época. El video fue compartido en YouTube y aquí te la compartimos.

