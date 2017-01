Mariah Carey: esto es lo que Bryan Tanaka odiaba de James Packer

Bryan Tanaka, actual pareja de Mariah Carey, dejó en descubierto que era lo que más detestaba de James Packer, antiguo amor de la cantante.

Durante su documental denominado ‘Mariah’s World’, que se grabó meses antes de la ruptura con el multimillonario, el bailarín señaló que nunca le gustó ver a la artista junto a Parker.

“Es jod***mente doloroso. Ver a Mariah y a James conectar así me resulta muy raro, porque jamás había tenido que pasar por algo similar. Siento que he estado viviendo en esta especie de fantasía durante varios meses y ahora, de repente, he vuelto a la realidad”, se sincera Bryan en un extracto del último episodio.

Por otro lado, Bryan Tanaka aseguró que se siente muy contento por su relación con Mariah Carey e incluso asegura que la cantante le cambió la vida.

“No me puedo creer que esté diciendo esto, pero tengo que reconocer que está cambiando mi percepción de la señorita Mariah. No sé si estoy confundido o es real, pero creo que esto va a acabar siendo una locura”, señaló.

“Estoy convencido de que nuestra química no solo tiene que ver con el trabajo, porque cuando hablamos siento que tenemos un vínculo mucho más profundo que hace diez años. Eso sí, no me atrevería a cruzar esa línea si no sintiera lo que siento por ella”, agregó.