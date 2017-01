Mariah Carey: este es el mensaje que dedica a sus fans tras su bochornosa presentación

Mariah Carey rompió su silencio tras su fallida presentación en Times Square al finalizar el año. La artista, fuera de sentirse mal, agradeció a todos sus seguidores por el apoyo incondicional y respaldarla tras este bochornoso momento.

“Mis fans verdaderos han sido muy solidarios y estoy agradecida con ellos y con la gente de los medios que ha salido a respaldarme después de lo ocurrido porque fue un feriado especial que terminó convirtiéndose en una pesadilla de noche vieja”, declaró a Entertainment Weekly.

Por otro lado, aseguró que volverás a los escenarios y que este impasse no la opacará.

“Esto no va a impedir que haga más shows en vivo para la televisión, pero sí me hará menos confiada de trabajar con gente que esté fuera de mi equipo”.

Hace unos días, la cantante señaló que ningún artista está libre de estos inconvenientes en el escenario y que prefiere centrarse en sus proyectos personales que recordar este triste episodio.

“Estas cosas pasan, espero que tengan un año lleno de felicidad y buena salud. Brindo por seguir acaparando titulares en 2017”, escribió Mariah Carey en su perfil de Twitter poco después de dar la bienvenida al nuevo año.

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr