Mariah Carey: este conmovedor mensaje deja paralizados a sus fans. ¿Se retira de la música?

Mariah Carey se mostró muy dolida por los comentarios negativos que ha venido recibiendo tras su fallida presentación en Times Square por la fiesta de Año Nuevo. Tal es así, que la artista he decidió dar un paso al costado en su carrera musical.

“Me han hecho polvo, Hubo gente que aprovechó la oportunidad para humillarme a mí y a todos aquellos que estaban emocionados por empezar el nuevo año conmigo. (…) Quiero tomarme un momento para mí misma, estoy sumamente sensible. Quiero trabajar para mis verdaderos amigos, tomarme un tiempo lejos de la exposición a los medios para saber cómo mejorar y preparar lo que viene”, compartió este mensaje en las redes sociales.

Por su parte, Stella Bulochnikov, representante de Mariah Carey, responsabilizó al equipo de Dick Clark de los errores técnicos que perjudicaron la esperada presentación de la artista.

“Entonces cambiaron la batería (de los auriculares) de la petaca y aun así seguía sin funcionar. Se lo volvimos a hacer saber y nos intentaron tranquilizar diciéndonos que se iba arreglar en cuanto empezara el directo, algo que nunca sucedió. Ella no podía escuchar la música entre tanta gente”, aclaró.

Hace unos días, Tommy Mottola salió en defensa de Mariah Carey tras su bochornosa presentación que tuvo en Times Square. Como se sabe, el conocido empresario fue el encargado de iniciar la carrera de Carey en los años 90.

Ante la serie de criticas que la artista viene recibiendo, el actual esposo de Thalía salió al frente y envió este contundente mensaje.

Never, never listen to anybody that tries to discourage you. — Mariah Carey (@MariahCarey) 6 de enero de 2017

“MC es posiblemente la voz pop más grande de las últimas tres décadas. Ha tenido más hits que cualquier artista pop en la historia. Es un icono global y un tesoro con talento increíble no sólo como cantante, sino como una gran compositora. ¡Lo que sucedió en Nochevieja le podría haber sucedido a cualquier persona! Su personal técnico tuvo que haber prestado más atención a todo para que no hubiera ninguna posibilidad de que eso sucediera”, afirmó al enviar una carta a Page Six.