Mariah Carey: está canción de la artista se convertirá en película

Mariah Carey se mostró muy contenta, ya que uno de sus temas será adaptado y llevado al cine. Se trata de la famosa canción “All I Want for Christmas Is You”, single que es muy sonado en época navideña.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante no aguantó la alegría y quiso compartir esta noticia con todos sus seguidores.

“Estoy muy emocionada ante la idea de poder enseñar a todo el mundo la historia de mi canción navideña favorita, sobre todo a las nuevas generaciones de familias con mi nueva película animada, ‘All I Want For Christmas Is You’. ¡Son los primeros en conocer la noticia! No olvides seguir a @AllIWantMovie para conocer más detalles #Película All I want”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe mencionar que la productora Universal anunció que adaptarán el libro infantil que publicó Mariah Carey en el 2015, que a su vez está basado en este conocido y querido tema que enamoró a grandes y pequeños. Se espera que para finales de este 2017 se pueda proyectar esta nueva cinta.

Escucha este conocido tema de Mariah Carey

“Todas las Navidades hay tradiciones sin las cuales no podemos vivir: el árbol, los calcetines, los regalos y Mariah Carey”, narra la voz en off antes de dar paso a la gran estrella del vídeo, que recita la letra de su canción diciendo “No quiero muchas cosas por Navidad, solo necesito una cosa”, es lo que se escucha en este video.