Mariah Carey calló a sus detractores presentando a sus mejores aliados

Hace unos días, Mariah Carey fue blanco de muchas críticas por su peculiar manera de bailar. Sin embargo, ella quiso callar a sus detractores y no dudó en compartir escenario con sus hijos.

La cantante, ganadora del Grammy, quien se encuentra de gira con Lionel Richie en su All The Hits Tour, interpretó el tema “Always Be My Baby“, acompañada de sus retoños, quienes se mostraron muy contentos.

“Nosotros nos aprendimos esta canción el otro día“, dijo Carey, de 47 años, antes de empezar a cantar. No cabe duda que este trío se robó el corazón de los espectadores.

Para esta ocasión, Monroe, lucía un vestido rosa y Moroccan, vistió una camiseta azul y un short en color naranja. El video rápidamente fue viralizado por sus fanáticos en YouTube.

¡Mira este tierno video de Mariah Carey justo a sus hijos!