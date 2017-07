María Elena Useche: la periodista que nos muestra "El lado humano de la fama"

Cuando se lanzó la primera temporada de El lado humano de la fama, María Elena Useche nunca imaginó que lograría tanto éxito. El compenetrarse tanto con sus invitados, dejando de lado su rol periodístico para ser solo una amiga que ayuda a contar una historia, hizo que su público se enganchara más con cada caso y se sienta influenciado para seguir adelante.

No se trata de un programa de chismes, en el que un tercero cuenta los más íntimos secretos de las celebridades, es el propio artista el que se atreve a contar una historia que le marcó la vida y ayudó a salir adelante, con un único fin, demostrar que también es humano.

Peru.com tuvo una conversación telefónica con la conductora de Telemundo Internacional, quien el pasado 9 de julio estrenó la segunda temporada de su programa. Y, por qué no decirlo, espera luz verde para que pueda haber una tercera.

“Una de las cosas que más me ha gustado de este trabajo, porque lo he querido hacer desde hace mucho, es poder conectar con historias que puedan servir a otras personas para ser mejores, que les enseñen a salir de un momento de sus vidas que parecen que no tienen salida”, indica la exMiss Venezuela, quien se ha desarrollado a lo largo de su vida como periodista y coach.

“Estas historias de los artistas son realmente importantes, una persona muchas veces cree que uno por ser famoso no pasa por momentos difíciles. No es así, en este programa los artistas terminan regalando su historia para que otras puedan salir adelante”, explicó.

Maria Elena confesó que, en algunas ocasiones, es complicado que las figuras de televisión cuenten sus experiencias de vida, sin embargo, estar rodeada de un buen equipo de investigación la ayuda a que pueda desarrollarse bien en una entrevista.

“No es sencillo, pero previo a cualquier conversación, como periodista con un excelente equipo que me acompaña, se hace una investigación. Intentamos ver todo el material antes de la entrevista. Se les habla de la conversación que vamos a tener. Cuando entrevisto de alguna manera estoy preparada, pero ya no en el aspecto de periodista, sino para conversar, para entender cómo se desarrolla el arte en ellos, se establece poco a poco una conexión diferente del corazón”, explica Useche, quien hasta la fecha ha realizado 33 entrevistas, contando la primera y segunda temporada.

“Puedo decir que en todas las reuniones hemos finalizado con abrazos y cariños, porque no busco juzgar ninguna de sus acciones. Es otro trabajo, tengo muy claro que mi misión es ayudar”, remarcó.

Sin bien es cierto, su fin es que cada historia enseñe y sea un ejemplo de perseverancia, en esta segunda temporada Maria Elena ha buscado casos con experiencias menos tormentosas.

“En la primera temporada buscamos casos de personas que triunfaron pero pasaron un mal momento donde pudieron detenerse. En esta segunda etapa hemos incluido casos menos fuertes, porque también es importante mostrar casos que no hayan tenido esa fricción cuando eran niños, hemos optado por casos que eran hermosos, no que necesariamente hayan sufrido. Debemos mostrar el otro lado de la moneda. No todos los que sufren son los únicos que triunfan”, explicó.

Aunque ha entrevistado a celebridades de gran trayectoria, Maria Elena indica que hay figuras que le encantaría que pasen por sus cámaras y no han podido, tales como Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Vicente Fernández, entre otros, a quienes espera tenerlos en una tercera temporada.

“Lo más hermoso de cada historia es que siempre sale un mensaje. Todas han influenciado en mi, los casos te hacen pensar dónde estás, reflexionar y pensar en las cosas buenas que te ha dado la vida. Estar agradecido por ello”, concluyó la exreina de belleza.

“El lado humano de la fama” se emite cada domingo a las 19 Hrs por Telemundo Internacional.