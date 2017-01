Maluma y Shakira superan a The Weeknd, Ariana Grande y a Daddy Yankee en YouTube

“Chantaje” de Shakira y Maluma sí que quiere convertirse en el éxito del verano. Los cantantes colombianos han logrado que el videoclip supere los 400 millones de reproducciones en YouTube.

Así es, “Chantaje” sigue convirtiéndose en un éxito en YouTube y Shakira expresó su felicidad en Twitter. “¡El video de Chantaje con @maluma es el tercer video en llegar más rápido a las 400 millones de reproducciones!”, dijo la colombiana en su cuenta de Twitter.

400 million views for my latest Chantaje video! This is my OMG face / 400 millones de reproducciones tiene ya el video de #Chantaje! Shak pic.twitter.com/H73St7PIjB