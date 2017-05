Maluma se molesta y abandona entrevista por pregunta sobre "Cuatro babys"

Maluma se mostró incómodo y abandonó una entrevista televisiva luego que un periodista de la cadena Univisión le preguntara sobre su polémico tema “Cuatro babys”, el cual ha generado controversia en redes sociales por sus letras.

“¿Cuando tú grabaste el tema esperabas tanta controversia?”, preguntó el periodista Tony Dandrades a Maluma. “Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista sobre mi compañero aquí”, respondió el colombiano, quien evidenció su incomodidad ante la interrogante.

El periodista se mantuvo calmado a pesar de que vio a Maluma retirándose, incluso continuó entrevistando al acompañante del ‘parcero’. “Bueno, ¿y tú grabarías un trap?”, dijo el reportero.

Maluma no se retiró el micrófono pechero, motivo por el que se pudo escuchar todo lo que dijo tras la pregunta que hizo el periodista. “Yo creo que no deberías responderle a la gente. Qué pena, amigo, (el periodista) entra en cosas que a mí no me interesan en este momento”, agregó el reggaetonero.

Recordemos que Maluma ha estado en el ojo de la tormenta por la letra de su canción “Cuatro babys”; sin embargo, esta es la primera entrevista en la que pierde los papeles y opta por retirarse.

Horas más tarde, Maluma utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen con el siguiente mensaje: “Caballero ante cualquier adversidad”. La captura en mención tiene cerca de un millón de likes, lo cual demuestra que el reggaetonero tiene una gran cantidad de seguidores a pesar de las críticas.