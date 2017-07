Maluma: este es su candente ensayo para los Premios Juventud 2017

Maluma ya está listo para ser parte de la ceremonia de Los Premios Juventud 2017. El artista urbano estuvo ensayando para la gala y no creerás de qué manera lo hizo.

A través de las redes sociales de Unvisión, se filtraron unas fotografías donde se ve a Maluma muy coqueto con su bailarina. Incluso, como parte de la coreografía se puede ver al colombiano besando a su guapa compañera.

“Vaya ese final me sorprendió y sí me gustó. Vamos a repetir el final varias veces por favor hasta que salga perfecto, pero para la otra que no sea sólo así rozar los labios”, bromeó al micrófono la estrella colombiana haciendo ruborizar a la chica.

Como se sabe, esta noche se celebrará los Premios Juventud 2017 en el Watsco Center de la Universidad de Miami. Muchos seguidores del colombiano esperan lo mejor de su talento para conquistar el escenario.