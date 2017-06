Maluma se enfureció y así acabó con rumores sobre su orientación sexual

Maluma se cansó de los dimes y diretes sobre la cercanía que tiene con Ricky Martin y defendió su postura frente a los comentarios que aseguran que es homosexual.

Durante una entrevista, el ‘Pretty Boy’, señaló que no tendría ningún problema en declarar su homosexualidad, pero en este caso no es así. El colombiano, pidió mesura para tratar estos casos.

“No soy gay y no tengo ninguna relación con Ricky Martin. Me encantan las mujeres. Conozco a muchas personas de la comunidad LGBT, pero no (como su pareja)”, afirmó el cantante de 23 años al programa radial “El vacilón de la gatita”.

Maluma aprovechó la entrevista para pedirle a los medios de comunicación y al público que ignoren ese tipo de “noticias” sin sentido: “La gente debe de centrarse en mi fundación (El Arte de los Sueños), en mis proyectos y en todo lo positivo e importante que estoy haciendo en América Latina y el mundo entero”.

