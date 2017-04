Maluma: así celebró en Instagram el éxito de su tema "Felices los 4"

Maluma se mostró muy contento y agradecido con sus fans al marcar un nuevo récord en su carrera musical. El colombiano celebra el éxito de su nuevo tema “Felices los 4” que es un ‘boom’ en YouTube.

En tan solo 5 días, este tema se ha posicionado muy bien en las listas de reproducciones; haciendo que la fama de Maluma siga creciendo en la industria musical.

A través de su cuenta de Instagram, Maluma celebró y agradeció a todos sus seguidores esta buena noticia que lo ubica en un buen ranking y lo motiva para seguir avanzando.

Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 1:41 PDT

“Parceros tenemos muy buenas noticias… Fueron 10.2 millones de visitas el primer día de lanzamiento de #FelicesLos4. GRACIAS, LOSAMO. Hey guys I have great news! The first day view count for the release of #FelicesLos4 was 10.2 million! THANKYOU, I LOVE YOU”, escribió en esta conocida red social.

Cabe mencionar que Maluma acaba de señalar que le gustaría cantar en inglés sin perder sus raíces latinas. El artista aseguró que se siente preparado para llevar su música en otro idioma.

¡Mira el videoclip de Maluma “Felices los 4”!