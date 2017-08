Maluma alarma a sus fans con este "extraño" mensaje que compartió en Instagram

¿Qué está pasando con Maluma ? El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores en Instagram luego de publicar un mensaje “ambiguo” sobre su situación en la música. Esta reflexión ha llamado la atención de muchos.

En un extenso mensaje, el intérprete de “Felices los 4” cuenta sobre su situación musical y cómo le ha costado llegar a la fama. Aunque no es muy claro, muchos de sus fanáticos creen que Maluma está experimentando un cuadro de depresión.

“Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas… (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser ‘Exitoso’. Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Antes de existir MALUMA siempre ha estado JUAN LUIS! (sic)”, contó sin ofrecer más contexto el cantante.

Esta confesión sorprende porque hace unos días, Maluma se mostraba muy feliz con la llegada de su caballo Hércules. Por eso toma por sorpresa esta publicación.

“Miren esta sorpresa… Ayer llegó a mi vida el gran Hércules”, anunciaba Maluma en su perfil junto a una grabación en la que se observa junto al animal: “Voy a ser tu compañero fiel de ahora en adelante”.