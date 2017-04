Malena Ratner: Delfina de Soy Luna habla sobre la evolución de su personaje

Malena Ratner es una talentosa actriz y bailarina argentina que interpreta a Delfina Alzamendi en la exitosa telenovela de Disney Channel Latinoamérica, Soy Luna.

La bella joven de 21 años mostró gran pasión por el canto, la actuación y el baile desde muy temprana edad. Malena Ratner brindó una extensa entrevista a Peru.com donde nos habló sobre la evolución de su personaje en la nueva temporada.

1. ¿Cómo crees que ha cambiado tu personaje en esta segunda temporada de Soy Luna? ¿Cómo describirías su evolución, en comparación con la primera temporada?

Me parece que, al comienzo de la segunda temporada, Delfina retrocede un poco en su evolución. Hacia el final de la primera, habíamos visto cómo se volvía mejor persona y maduraba, pero eso no está del todo afianzado ahora. En los nuevos capítulos, algunas circunstancias la van a poner a prueba y tendremos que ver cómo responde a eso. Además, se enfrenta al dilema sobre su futuro posterior al colegio, así que veremos qué empieza a decidir con respecto a eso.

2. ¿Qué experiencias o aprendizajes que adquiriste durante la grabación de la primera temporada te sirvieron para grabar la segunda?

¡Ahora es todo mucho más rápido! Aprendo la letra con facilidad, sé cómo pararme frente a la cámara para que me de bien la luz. Hay muchas cosas que antes no sabía y ya incorporé a mi rutina. Todo ese aprendizaje me llevó a disfrutar más de la segunda temporada y a estar más cómoda y relajada.

3. ¿Cuáles crees que son los elementos más atractivos de esta nueva temporada, en relación a la historia y el conjunto de los personajes?

Creo que lo más fuerte tiene que ver con el espíritu del patinaje callejero que se va a meter en la historia. Muchos elementos de ese street style van a ser parte del Jam & Roller. ¡Va a estar buenísimo!

4. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar las nuevas canciones de la serie? ¿Enfrentaste algún desafío en particular con respecto a la música?

Las canciones de la segunda temporada son increíbles. Me divertí mucho cantándolas. En esta nueva etapa hay tríos y duetos que no se vieron en la primera parte y salieron geniales. Me parece que los fans se van a sorprender.

5. ¿Cómo describirías a los fans de Soy Luna?

Son muy fieles. No sé cómo lo averiguan, ¡pero siempre están donde vamos! Nos cantan las canciones, nos piden fotos, nos hacen regalos. Para mi cumpleaños, una fan me regaló una caja gigante con globos, y dentro de cada globo había un regalito. Otra chica me dio un álbum de figuritas casero, hecho con fotos mías desde chiquita hasta ahora. ¡Increíble!

6. ¿Qué pueden esperar los fans de esta nueva temporada de Soy Luna? ¿Qué mensaje compartirías con ellos en relación a lo que se viene?

¡Hay tantas cosas que les van a encantar! Se vienen personajes nuevos que van a odiar y otros que van a amar, muchas canciones para aprender, grandes desafíos sobre patines. ¡Prepárense porque van a quedar con la boca abierta!

La segunda temporada de Soy Luna se estrena el 17 de abril a las 6 p.m. por Disney Channel Latinoamérica.

sinopsis de Soy Luna

Luna va feliz por la vida arriba de sus patines. Al igual que cualquier chica de su edad vive con su familia, va al colegio y tiene su grupo de amigos. Además, tiene un trabajo como repartidora en un restaurante de comidas rápidas. Luna pasa la mayor parte de su tiempo patinando a orillas del mar de su querida ciudad, escuchando las canciones que le compone su mejor amigo Simón. Pero su vida da un vuelco inesperado cuando sus padres reciben una propuesta imposible de rechazar, de la noche a la mañana, la familia Valente debe dejar su querido hogar y mudarse a otro país.

Luna Valente debe adaptarse a una nueva vida, nuevos amigos y un colegio nuevo, donde se encuentra con un mundo de lujos y elite que poco tiene que ver con ella. Luna se refugia en sus patines y gracias a ellos descubre una pista de patinaje que le ofrece un nuevo universo sobre ruedas. ¿Pero podrá Luna adaptar su patinaje callejero al freestyle que se patina y se baila en Jam & Roller? Durante esta nueva etapa en la vida de Luna reflorecerá su pasión por el patinaje y el baile, encontrando en el camino, nuevos amigos, el primer amor y su verdadera identidad.