Maite Perroni puso esta condición para el reencuentro con RBD

Maite Perroni sorprendió a sus seguidores al poner una condición para volver a subir al escenario y cantar con sus compañeros de RBD. La cantante aseguró que se juntan los 6 o no se habla de reencuentro.

“Si se diera el hecho de estar los seis nuevamente en un escenario no me perdería la oportunidad de disfrutarlo con ellos. Si no fuéramos realmente los seis y no se lograra que todas las piezas y los elementos estuviéramos, pues continuaría mejor con los proyectos que estoy trabajando de mi parte”, se sinceró la exRBD en declaraciones recogidas por el diario El Universal.

Para la protagonista de la telenovela Cuidado con el ángel (2008) sería “algo increíble vivir por un momento determinado eso que se vivió hace muchos años”, al lado de Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera.

“Me ilusiona poder hacerme presente en una manifestación importante y necesaria como sociedad. Aún hay mucho camino que seguir logrando con este tema pero es súper importante que como sociedad nos abramos a la diversidad, a la igualdad”, comentó.

