Maite Perroni: esto es lo que opina de Jacky Bracamontes tras revelaciones contra William Levy

Maite Perroni no se quedó callada y habló sobre las revelaciones que realizó Jacky Bracamontes sobre William Levy. ¡Ni creerás todo lo que dijo sobre la actriz mexicana!

Como se recuerda, Bracamontes señaló en su nuevo libro que tuvo un breve romance con el galán cubano, pero se decepcionó de él al darse cuenta que nunca se separó de su esposa.

“Yo respeto muchísimo lo que cada quien decida hacer con su vida privada y qué quiere compartir y qué no. Respeto muchísimo a mis compañeros, pero yo no expondría nunca algo que nadie me está preguntando además”, manifestó Maite Perroni.

Con estas declaraciones, la ex RBD dejó en claro que no expondría su vida privada y que a pesar de las circunstancias siempre respetará a las personas con las que compartió una relación amorosa.

Cabe resaltar que Jacky Bracamontes recibió una serie de críticas por revelar pasajes muy íntimos de su vida. Sin embargo, la actriz señaló que “solo dice la verdad y que de todos los errores aprendió”.

