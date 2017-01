Madonna y su contundente mensaje contra Donald Trump en la Marcha de las Mujeres

La reconocida cantante Madona se hizo presente en la multitudinaria Marcha de las Mujeres en Washington, hasta donde llegó para dar un claro mensaje al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La artista en su discurso hizo un llamado a los asistentes a participar en “la revolución del amor, la rebelión de mujeres que nos negamos a aceptar una nueva era de tiranía”. “Tengo rabia y estoy indignada. He pensado en hacer explotar la Casa Blanca, pero escojo el amor”, sostuvo Madonna.

“La lucha por el derecho a ser libres, a ser quienes somos, a ser iguales. Marchemos juntos a través de esta oscuridad y en cada paso sepamos que no tenemos miedo, que no estamos solos, que no retrocederemos. Que hay poder en nuestra unidad”, añadió Madonna en su discurso.

Madonna interpretó dos canciones, entre ellas Express Yourself, y aprovechó para lanzar un mensaje contra los detractores de la marcha de las mujeres: “A nuestros detractores que insisten en que esta marcha nunca será significativa, que se jodan, ¡que se jodan!”, repitió sonriendo.

Una foto publicada por Madonna (@madonna) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 3:07 PST

DATOS CLAVES SOBRE DONALD TRUMP

Donald Trump es un magnate y celebridad televisiva de Estados Unidos que se convirtió en el presidente de ese país tras vencer a Hillary Clinton en las elecciones 2016.

Nació el 14 de junio de 1946 y es padre de Donald Jr, Ivanka, Eric, Tiffany Barron. Su esposa es Melania Trump.

Su controvertida campaña electoral estuvo basada en la propuesta de construir un muro en la frontera con México, prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, la oposición a los tratados de libre comercio, y críticas a la OTAN, así como aliados tradicionales de USA.