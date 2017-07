Macaulay Culkin asombra a todos con su nueva y mejorada apariencia

¡Un cambio siempre es bueno! Macaulay Culkin, actor de la recordada película “Mi pobre angelito”, sorprendió a más de uno al ser captado con una mejorada y nueva apariencia.

Así es, Macaulay Culkin reapareció y llamó mucho la atención porque dejó atrás su larga cabellera y su barba, look que no le favorecía y que lo convertía en blanco de críticas.

Lejos de esa apariencia desaliñada, Macaulay Culkin ahora luce mucho mejor con el cabello corto y con un mejor peso, lo que hace pensar que se encuentra mejor de salud.

La aparición del actor de “Mi probre angelito” coincide con la muerte de John Heard, el actor que interpretaba al padre de Kevin McAllister en la película.

No jodan Macaulay Culkin no parece de 37 años, después de varios años luchando con la droga we pic.twitter.com/5xrmwIrkTb