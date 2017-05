Luis Fonsi tuvo este noble gesto con exesposa de Marc Anthony. ¡Entérate qué hizo!

Luis Fonsi se comportó como todo un caballero al ayudar a Dayanara Torres, exesposa de Marc Anthony. No cabe duda que el artista no quiere perder el cariño de sus seguidores.

Resulta que la guapa modelo se molestó luego que se bloquearan sus videos en Instagram, donde enseña una rutina de ejercicios utilizando la canción “Despacito” como fondo musical. Ante esto, no dudó en quejarse y molestarse por este hecho.

“Tratamos de hacerlo divertido, lo hacemos alrededor de la casa, elegimos las canciones más grandes por ahí, porque nos encantan. No gano [dinero] de esto.

He comprado cada canción, reconozco cada título de la canción y la etiqueta del cantante. Algunos de los artistas han puesto, “like” en los video que he publicado”, escribió enojada y agregó “No more #despacito” al final de su post.

Luego de este impasse, de inmediato Luis Fonsi se contactó con la puertorriqueña y señaló que la ayudará con ese problema y que lamenta lo sucedido.

“Hola amiga. Ya pasé la información al departamento legal de mi disquera para que liberen tu post”, escribió el cantante y compatriota de la ex de Marc Anthony.

Asimismo agregó que él no tuvo nada que ver en la queja que obligó a retirar los videos y aseguró que es “un honor” que “personas maravillosas” como Torres usen su música. “Me encargaré personalmente de esto”, indicó.