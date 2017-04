Luis Fonsi: Justin Bieber lo invitó a su show de Puerto Rico y cantaron "Despacito" ¡Mira el video!

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi fue la estrella invitada en el concierto ofrecido por el canadiense Justin Bieber en la capital puertorriqueña, donde interpretó por primera vez sobre un escenario la nueva versión de “Despacito”.

Con la nueva versión de fondo y mascando chicle, Justin Bieber comenzó a interpretar la canción que interrumpió poco después, momento en el cual apareció Luis Fonsi, autor e interprete de la pieza original junto a Daddy Yankee.

La aparición de Fonsi hizo que el público que abarrotaba el Coliseo de la capital puertorriqueña terminara de entregarse, aunque a mitad de canción Bieber abrazó a Fonsi y se despidió de él.

El éxito de Luis Fonsi “Despacito”, versionada por Bieber vio la luz esta semana.

“Come on over in my direction / So thankful for that, it’s such a blessin’ ¡yeah!” arranca la nueva versión en la que Bieber canta en inglés junto a los autores originales del tema, Fonsi y Yankee, y en la que también se atreve a entonar, esta vez en castellano, los versos del estribillo.

Tras 17 años de carrera y “hits” como la balada “No me doy por vencido”, Luis Fonsi convirtió su “Despacito” en la tercera canción más escuchada en Spotify a nivel internacional.

Tras la canción, que fue interpretada a mitad de un concierto que duró alrededor de dos horas, Bieber cantó su éxito “Baby”.

(Fuente: EFE)

