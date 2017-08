Luis Fonsi celebra que por fin 'Despacito' es nominado en los Premios MTV VMA 2017

Luis Fonsi se mostró muy contento al anunciar que su tema musical ‘Despacito’ acaba de ser nominados para la premiación de los MTV Video Music Awards (VMA). Esta canción se encuentra en la categoría de mejor canción del verano.

La cadena MTV, que organiza estos galardones, informó a través de su página web la mención para este tema, luego que en los últimos días se formara controversia en las redes sociales por la ausencia de Luis Fonsi en esta importante ceremonia.

Cabe mencionar que “Despacito”, con su remix de Justin Bieber, competirá frente a Demi Lovato (“Sorry Not Sorry”), Camila Cabello ft. Quavo (“OMG”), Ed Sheeran (“Shape Of You”), Shawn Mendes (“There’s Nothing Holding Me Back”), Lil Uzi Vert (“XO Tour Llif3”), Fifth Harmony ft. Gucci Mane (“Down”) y DJ Khaled ft. Rihanna y Bryson Tiller (“Wild Thoughts”).

Esta nominación a los premios VMA no es la única buena noticia para Luis Fonsi, ya que ‘Despacito’ se mantuvo en la primera posición de la lista Hot 100 de Billboard por decimoquinta semana consecutiva y superó así el récord que el dúo español Los Del Río estableció en 1996 con “La Macarena” para una canción latina.