Lucero presume en Instagram su cintura de "avispa"

¡Por donde la ves es un lucero! La cantante mexicana Lucero dejó en shock a sus seguidores al compartir una serie de fotografía en Instagram donde presume su escultural figura.

A sus 47 años, la también actriz no pierde esa sensualidad y sobre todo esas forma tan bella de lucir su imagen en las redes sociales. No hay duda de que la artista se ha robado el corazón de sus fieles fanáticos.

A pesar que muchos han asegurado que Lucero se ha sometido a algunas cirugías, ella indica que no es así y que para sentirse bien solo ha optado por una buena dieta y ejercicios.

“Luego hay muchos que dicen: ‘Ya se ha de haber hecho 200 cirugías‘, no me daría tiempo de estar tanto en el quirófano y me daría un pánico”, indicó “La Novia de América”, quien el 29 de agosto celebrará su cumpleaños 48.

“Creo que lo del bótox y las cirugías no me laten tanto, me dan un poquito de miedo. Para serte sincera trato de prevenir con la alimentación, con cremas, obviamente estar en salud, ver a los médicos que necesitas cuando los necesitas”.