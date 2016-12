Lucero lanza esta dura crítica tras celebración de 15 años de Rubí

Lucero se mostró en desacuerdo por toda la polémica que se ha generado por los 15 años de la joven Rubí Ibarra. Fuera de sumarse al espectáculo, la cantante señaló que en lugar de un festejo, parece una burla.

“Yo la verdad no comparto mucho eso, porque además me parece una burla a alguien que ha hecho, ha querido hacer un festejo conectando con el corazón de sus invitados; es lo que entiendo, porque no entendí muy bien el fondo del asunto, pero entiendo que sus papás quisieron invitar a mucha gente”, señaló la artista tras su llegada a México.

Lucero señaló que las redes sociales facilitan muchas cosas, pero cuando se lleva la situación al extremo como la fiesta de Rubí, ya genera una situación de burla.

“Es lo que entiendo, porque no entendí muy bien el fondo del asunto, pero entiendo que sus papás quisieron invitar a mucha gente. Y tal vez, en vez de pegar papelitos en postes de su colonia, de su rancho, pueblo, lo hicieron a través de las redes y se ha convierto en una burla”, acotó la exesposa de Mijares.