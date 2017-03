Lorena Meritano se sometió a esta operación tras vencer el cáncer

Lorena Meritano acaba de someterse a una nueva operación con la finalidad de reconstruir sus senos. La artista colombiana se practicó una séptima cirugía tras vencer el cáncer.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz recordada por su personaje en la telenovela “Pasión de Gavilanes”, contó muy animada lo que significa para ella someterse a esta intervención quirúrgica.

“Me siento muy bien gracias a Dios. Son 15 días de puntos y chau. La reconstrucción de mis senos es importante, sólo falta un paso. Pero nada más importante que estar sana, equilibrada y entera por dentro ya, expresó muy entusiasmada.

Como se recuerda, Lorena Meritano fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2014. Desde ese entonces, destacó su lucha para vencer esta enfermedad y sobre todo para apreciar lo que verdaderamente importa: su salud.

“Aunque no pudiera parecerlo porque era una mujer que tenía el pelo por la cintura, mis senos, hacía desnudos en películas… era una mujer profundamente insegura. Y hoy en día, a pesar de que me extirparon mis senos, no tengo pareja, de tener cicatrices… soy segura de mí. Me miro al espejo y me gusto. Antes me miraba en el espejo y no me gustaba. Siempre encontraba algún defecto. Hoy en día estoy muy contenta porque me acepto como hoy. Y agradezco inclusive lo que ya no tengo”, expresó Lorena Meritano meses atrás a People en Español.

