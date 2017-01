Lorena Meritano fue criticada por compartir foto en bikini y ella responde así

La modelo y actriz argentina Lorena Meritano no deja de sorprender. Esta vez, fue duramente criticada en las redes sociales luego que compartiera una foto donde se deja ver en bikini, pues algunos de los usuarios le reprocharon su apariencia.

Lorena Meritano no tomó de mala forma los comentarios negativos, por el contrario, se dio el tiempo de responder a sus detractores con un emotivo mensaje, que sin duda, hará reflexionar a todo el que lo lea.

“Por favor elibuitrago4 hizo un comentario sin pensar y dio su opinión y es libre de hacerlo, como todos. Y yo me expreso con respeto y digo lo que siento. No hagan tanto alboroto. Tratemos de construir un mundo más respetuoso entre todos. Cada quien vive su vida como puede y quiere. Solo hay que ponerse un segundo en los zapatos del otro antes de emérito un comentario. A vos @elibuitrago4 te mando todo mi amor y respeto y ojalá comprendas que yo soy honesta y libre y me siento feliz y hermosa, y eso no lo dice un espejo… besos a vos y a todos. Disfruten la vida es muy corta como para perder el tiempo juzgando o criticando a los demás. Besos desde el alma a cada uno”, señaló en su mensaje la actriz.