Linkin Park: Mike Shinoda "en shock" y con el "corazón roto" por muerte de Chester Bennington

Mike Shinoda, integrante de Linkin Park, lamentó la muerte de Chester Bennington a través de su cuenta de Twitter. El también vocalista de la banda confesó sentirse “en shock” y con el “corazón roto” por la partida de su compañero y amigo.

“En shock y con el corazón roto, pero es cierto. Un comunicado oficial saldrá tan pronto como tengamos uno”, escribió Mike en un mensaje que ha sido compartido más de 100 mil veces.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.