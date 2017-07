Lindsay Lohan es blanco de críticas tras la difusión de sus fotos en bikini

La actriz Lindsay Lohan recibió duras críticas de su figura tras la difusión de sus fotografías en ropa de baño en redes sociales.

Así es, la actriz estadounidense vuelve al ojo público al ser captada recientemente en Mykonos, Grecia, en ropa de baño, hecho que provocó las críticas de sus seguidores, quienes no perdonan que la figura haya descuidado su figura.

Recordemos que la celebridad apenas tiene 31 años y aunque actualmente está alejada de las pantallas, sus fans no perdonan que se haya descuidado en su imagen e incluso la compararon con una anciana.

Lindsay Lohan Looks Like 70-Year-old Granny in Swimsuit pic.twitter.com/0IZXNJYLeq

RENE

JOHNSON