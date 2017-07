¿Laura Bozzo terminó relación con Christian Suárez por infidelidad? Mira lo que dijo la conductora

¡El amor llegó a su fin! El periodista Beto Ortiz reveló en su programa “Beto a saber” el fin de la relación entre Laura Bozzo y Christian Suárez tras varios años de convivencia.

Así es, la pareja decidió separarse luego que Laura Bozzo se enteró que Christian Suárez le fue infiel con Adriana Amiel, una argentina de 50 años que vive en Miami, según señaló Beto Ortiz.

Además, según se informó en “Beto a saber”, el argentino le habría sido infiel durante dos años a Laura Bozzo y las sospechas se habrían generado tras los frecuentes viajes de Christian Suárez a Miami, lugar donde la conductora tiene impedimento de ingresar.

Por su parte, Laura Bozzo se mostró sorprendida y aseguró que desconocía la infidelidad de Suárez, pero que le desea lo mejor. “Yo no sabía nada de esa historia. Una mujer sola puede salir adelante. Yo he salido adelante toda mi vida y nunca he necesitado de un hombre para llegar a donde estoy. Si él está con ella, que sea muy feliz”, dijo en ATV.