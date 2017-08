El lamento de las celebridades en Twitter tras atentado en Barcelona

Una furgoneta atropelló este jueves a decenas de personas en el centro de personas, dejando hasta el momento 13 muertos. Ante la crueldad de los hechos, las celebridades reaccionaron en Twitter con mensajes de asombro, lamento y solidaridad.

Alejandro Sanz fue uno de los primeros artistas en pronunciarse en las redes sociales. Rápidamente se unieron Gael García Bernal, Gal Gadot, David Bisbal, Antonio Banderas, entre otros famosos.

Sending all my love to Barcelona and those affected by this horrible tragedy pic.twitter.com/U4Y8Oi3Q2y