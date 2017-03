Lady Gaga y su radical cambio de look que está en boca de todos

Que Lady Gaga cambie de look debería resultar algo completamente normal, pero si su nueva apariencia no presenta ninguna excentricidad, sin duda que llama más la atención.

La cantante y actriz sorprendió a sus millones de seguidores en las redes sociales, al optar por llevar consigo un look elegante y serio.

Lady Gaga se presentó en la gala por el cumpleaños de Elton John, en el UCLA’s Hammer Museum, y lució el cabello más oscuro y recogido.

When you're #close but the #vegetation gets in the way. ladygaga cejebrated eltonjohn #ejf70 #sorryimnotsorry #revenge #badromance Una publicación compartida de Graham Steele (aka SexierBTCH) (@thegrahamsteele) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 1:10 PDT

Happy Birthday Rocket Man! What a night full of love & kindness! Congratulations davidfurnish & family! ladygaga and #StevieWonder, you killed it! Thank you esrailian. #KeepThePromise to make the world a better place! #HappyBirthdayElton eltonjohn Una publicación compartida de Vicky Vlachonis (@vickyvlachonis) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 6:19 PDT

Como no podía ser de otra manera, Gaga ofreció un show memorable. No obstante, de lo que se habló después en las redes sociales fue de su nueva apariencia, aunque lo que aun no estamos seguros es si llevaba una peluca o ha decidido tener ese look elegante por un tiempo.

Lo cierto es que Lady Gaga lució hermosa y sus fans no dudaron ni un instante en hacérselo saber a través de sus cuentas de Instagram y Facebook.

