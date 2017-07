Lady Gaga se solidariza con Ed Sheeran tras decisión de dejar Twitter

¡En las buenas y en las malas! Lady Gaga le envió un conmovedor mensaje a Ed Sheeran, respaldando la decisión de cancelar su cuenta de Twitter. Como se recuerda, el cantante señaló que por medio de esta red, había recibido una serie de mensajes negativos que interrumpen su paz emocional.

A través de su cuenta de Instagram, Gaga fue muy cariñosa y asertiva para aconsejar a su gran amigo sobre todo en estos momentos que se siente “asechado por sus detractores”. Uno de los mensajes que busca la cantante, es terminar con este acoso que les hacen a los artistas a través de las redes sociales.

“Pero qué portento de artista. Amo a Ed con locura y creo que merece todo nuestro amor y respeto como el resto de seres humanos. Me encantaría que la gente en Internet fuera más positiva y cariñosa, que aprovecháramos el potencial de estas plataformas para crear una comunidad que nos haga a todos más fuertes, en lugar de convertirnos en personas crueles y llenas de odio. No hay razón alguna para tratar de derrumbar a un artista solo porque esté en lo más alto. Hay que trabajar más en la tarea de ser amable con todo el mundo“, expresó la artista.

Algo que llamó la atención es que en una entrevista, Ed Sheeran recordó cuando un grupo de seguidores de Lady Gaga lo atacaron sin piedad en Twitter, porque creyeron que el cantante estaba menospreciando el nuevo sencillo de la artista.

“Una parte de la comunidad de seguidores de Lady Gaga leyeron una entrevista que hice hace un tiempo y en seguida asumieron que estaba hablando sobre ella y sobre su música. A partir de ahí volcaron todo su odio contra mí y yo no sabía qué hacer para evitarlo. Es verdad que en Twitter se concentra un grupo muy numeroso de ‘trolls’ que te acosan sin piedad cuando haces algo que no les gusta”, explicaba el británico al diario The Sun.