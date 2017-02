Lady Gaga se enoja y así le respondió a sus detractores tras show en el Super Bowl

Lady Gaga no soportó las críticas y decidió frenar a sus detractores. La artista envió un contundente mensaje a través d su cuenta de Instagram y se defendió tras su presentación en el Super Bowl.

La artista hizo énfasis en que muchos de sus seguidores la han criticado por su aspecto físico. Varios de ellos, incluso se han burlado por su peso.

“Me he enterado de que mi cuerpo se ha convertido en motivo de debate, y solo quiero decir que me siento muy orgullosa de él, al igual que ustedes deberían estar orgullosos del suyo. Sin importar quiénes o cómo sean. Podría dar un millón de motivos por los que no deberían escuchar a nada ni nadie para tener éxito. Sean ustedes mismos, sin descanso. De eso están hechos los campeones. Muchas gracias a todos por apoyarme. Los quiero chicos”, escribió Lady Gaga a una fotografía durante su presentación.

Cabe mencionar que varios artistas se han solidarizado con Gaga y la han felicitado por su impecable presentación en este importante evento deportivo en Estados Unidos.

Lady Gaga decidió responder a todos ellos para dejar claro que se siente muy a gusto con su físico y que seguirá enseñando “más piel” mientras ella lo decida.

Una foto publicada por xoxo, Joanne (@ladygaga) el 7 de Feb de 2017 a la(s) 8:38 PST

