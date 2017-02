Lady Gaga: ¿salto que realizó en el Super Bowl es falso?

Lady Gaga brindó una presentación sin precedentes durante el evento deportivo del Super Bowl. Como parte de su presentación, la artista brilló en un escenario lleno de luces y fuegos artificiales.

Al inicio de la presentación de Lady Gaga

se puede ver un salto al vacío, pero en realidad esto no habría ocurrido, porque según el portal TMZ fue grabado anteriormente.

Si bien en la toma se ve el salto y luego la caída sobre el escenario, esto en realidad no sucedió, ya que según se ve en un video del portal, solo fue un juego de edición.

Ante esto, la parte del inicio donde cantó Gob Bless America y This Land Is Your Land fueron editadas, para finalmente comenzar con la transmisión en vivo donde Lady Gaga ‘cae’ sobre el escenario.

Según el portal en mención, señaló que todo este montaje se realizó por motivos de seguridad, aunque si fue cierto que Lady Gaga bajó unos cuantos metros sujetada por una cuerda para continuar con el concierto.

