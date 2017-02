Super Bowl: así se prepara Lady Gaga para su millonaria presentación

La cantante Lady Gaga se encargará de dar vida al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 51 de la NFL, evento que tendrá lugar el domingo 5 de febrero en el campo “NGR” de la ciudad de Houston.

Para su preparación, Lady Gaga tuvo perfil bajo en su estancia en Houston, donde estuvo desde el 29 de enero, por lo que tuvo que adquirir una mansió valorada en más de USD 7 millones.

Lady Gaga, que no se ha presentado en lugares públicos en Houston, pero que se desplaza a través de la ciudad en un auto Lamborghini negro, con el que arribó a la conferencia de prensa que ofreció.

Just in time for the biggest performance of my life… NEW#GAGAMERCH TO CELEBRATE#SB51https://t.co/Q5CJYN1ntrpic.twitter.com/VtMJNbyVP9