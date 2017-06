Kylie Jenner y su sexy manera de promocionar su ropa deportiva en Instagram

Kylie Jenner no pierde ningún momento para promocionar sus distintas marcas. En esta ocasión, la celebridad usó su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías en las que promociona su ropa deportiva nada más y nada menos que con su propia imagen.

Así es, Kylie Jenner protagonizó una candente sesión fotográfica en la que no solo mostró su nueva línea de ropa deportiva e interior sino también todos sus atributos, los cuales ha obtenido gracias a sus exigentes dietas y rutinas en el gimnasio.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 9:19 PDT

Las imágenes se hicieron virales en Instagram y cuentan con miles de likes. Sin duda alguna, Kylie Jenner es una de las celebridades más populares en las redes sociales y sus 95 millones de followers en Instagram la respaldan.

Todo sobre Kylie Jenner

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.

La menor del clan Kardashian es una de las celebridades jóvenes más exitosas de los últimos años. ¿No lo crees? Pues te contamos que el 1 de diciembre de 2015 Kylie Jenner sacó su línea de labiales, la cual se llama Kylie Lip Kit, 30 segundos después de su lanzamiento oficial, el producto se agotó.