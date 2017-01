Kylie Jenner y las 10 veces que mostró su ropa interior en Instagram

Sin duda alguna, Kylie Jenner es una de las celebridades americanas más populares de los últimos años. ¿Cuál es el motivo? Aparte de integrar el reality Keeping Up with the Kardashians, la modelo comparte infartantes fotografías en su Instagram, lo cual ha generado que los cibernautas estén pendientes a sus publicaciones.

Kylie Jenner nos tiene acostumbrados a posar desnuda en Instagram, pero lo que muy pocos se han dado cuenta es que estas no son sus fotos con más likes y comentarios. Entonces, ¿cuáles son? La respuesta es sencilla. Tan solo hay que echar un vistazo a sus fotografías en las que exhibe su ropa interior.

Un vídeo publicado por Kylie (@kyliejenner) el 31 de Ago de 2016 a la(s) 2:18 PDT

Así es, las fotos en las que Kylie Jenner posa en lencería son las más virales en Instagram. Estas imágenes tienen millones de likes y comentarios. No cabe dudas que la integrante del clan Kardashian es toda una celebridad en la televisión y las redes sociales.

Cabe mencionar que la modelo Kylie Jenner es defensora del “free the nippple”; es decir, está a favor de los desnudos en Instagram, lo cual está completamente prohibido por esta red social.