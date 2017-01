Kylie Jenner y las 10 veces que demostró que los jeans le caen muy bien

Kylie Jenner es experta en crear nuevas tendencias de moda y sus jeans siempre dan qué hablar por la manera en que la socialité los combina.

Así es, tal y cual podemos ver en el Instagram de Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian disfruta en usar jean. Apretados, sueltos, con huecos y todos los estilos.

La popularidad de Kylie Jenner va en aumento y esto se ve reflejado en Instagram, red social en la que ya superó los 84 millones de seguidores. Sin duda alguna, la menor del clan Kardashian no es solo una celebridad en la televisión sino también en Internet.

AHHH Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 21 de Nov de 2014 a la(s) 11:10 PST

Kylie Jenner es una modelo y empresaria estadounidense. Esta guapa modelo es conocida por aparecer en el reality show de la cadena E! Keeping Up with the Kardashians, producido por Kris Jenner y Ryan Seacrest, al igual que Kendall, es media hermana de las Kardashian.

