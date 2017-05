Kylie Jenner y 10 fotos que subió a Instagram para presumir sus atributos

Kyle Jenner es una de las celebridades más sexys y atrevidas de los últimos años. Asimismo, la integrante del clan Kardashian es dueña de una figura envidiable y ella es consciente de eso, motivo por el que utiliza su cuenta de Instagram para publicar infartantes fotografías en las que luce toda su anatomía.

La modelo gusta de mostrar todo su cuerpo; sin embargo, está más orgullosa de su derrier. ¿Cómo saber esto? Sencillo. Kylie Jenner tiene decenas de imágenes en Instagram en las que solo mostró el trasero. Sin duda alguna, la modelo podría ser considerada como la reina de los belfies.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 3:27 PDT

Si bien es cierto, hablar de Kylie Jenner siempre traerá controversia, no podemos negar que en la actualidad es una de las celebridades más bellas e incluso sexys de todos los Estados Unidos, a tal punto que ha sido nominada como una de las top models por reconocidas revistas.

Por otro lado, Kylie Jenner es una de las cibernautas más atrevidas y coquetas de todo Instagram. ¿Qué encontrarás en su perfil? Fotos en bikini, topless y videos realmente candentes. ¿Te atreverías a darle follow?

Todo sobre Kylie Jenner

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.

La menor del clan Kardashian es una de las celebridades jóvenes más exitosas de los últimos años. ¿No lo crees? Pues te contamos que el 1 de diciembre de 2015 Kylie Jenner sacó su línea de labiales, la cual se llama Kylie Lip Kit, 30 segundos después de su lanzamiento oficial, el producto se agotó.