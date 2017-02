Kylie Jenner se hace radical cambio de look y luce irreconocible

Kylie Jenner es una las celebridades que gusta de cambiar constantemente de look para llamar la atención de sus seguidores y la prensa internacional. En esta ocasión, la menor del clan Kardashian decidió recortarse el cabello y hacerse un cerquillo.

El nuevo look de Kylie Jenner no fue bien recibido por la mayoría de sus seguidores, quienes utilizaron las redes sociales para reclamarle el motivo por el que se realizó este peinado. “Eres bella pero ese look no te ayuda para nada”, escribió una de sus tantos seguidores de Instagram.

Si bien es cierto, hablar de Kylie Jenner siempre traerá controversia, no podemos negar que en la actualidad es una de las celebridades más bellas e incluso sexys de todos los Estados Unidos, a tal punto que ha sido nominada como una de las top models por reconocidas revistas.

A pesar de su criticado look, Kylie Jenner es una de las cibernautas más atrevidas y coquetas de todo Instagram. ¿Qué encontrarás en su perfil? Fotos en bikini, topless y videos realmente candentes. ¿Te atreverías a darle follow?