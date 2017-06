Kylie Jenner se desnuda, posa en la cama y todo Instagram explota

Kylie Jenner no deja de sorprendernos. ¿Qué hizo ahora? La celebridad utilizó su perfil de Instagram para compartir una fotografía en la que posó completamente desnuda den una cama. En cuestión de minutos la captura se hizo viral y superó los tres millones de likes.

En la imagen, vemos a Kylie Jenner con el torso desnudo mientras que sostiene un cigarro. Asimismo, se puede apreciar la mano de una mujer que le sostiene el cabello. ¿De quién se trata? Posiblemente sea una de sus asistentes.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 12:57 PDT

Sin duda alguna, Kylie Jenner es toda una experta en cuanto a sensualidad. Esta celebridad no tiene reparos en publicar en Instagram imágenes de alto calibre. ¿Qué podrás ver en su red social? Topless, vestido transparentes e incluso uno que otra foto en la posó sin ropa interior.

Todo sobre Kylie Jenner

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.

La menor del clan Kardashian es una de las celebridades jóvenes más exitosas de los últimos años. ¿No lo crees? Pues te contamos que el 1 de diciembre de 2015 Kylie Jenner sacó su línea de labiales, la cual se llama Kylie Lip Kit, 30 segundos después de su lanzamiento oficial, el producto se agotó.