Kylie Jenner se convierte en la barbie más sexy y atrevida de todo Instagram

Kylie Jenner sigue sorprendiendo a todos sus seguidores de Instagram. En esta ocasión, la hermana menor de Kim Kardashian protagonizó una candente sesión para Flaut Magazine. Lo peculiar de este photo shooting es que la celebridad aparece como toda una barbie, pero no cualquier barbie sino como la más sexy que existe en todas las redes sociales.

Si bien es cierto, en las capturas vemos a Kylie Jenner dando vida a una exuberante Barbie; sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención de sus seguidores de Instagram. ¿Entonces? Resulta que los cibernautas se percataron de la enorme cicatriz que tiene la modelo en la pierna izquierda.

barbie world Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 12 de May de 2017 a la(s) 9:39 PDT

“¿Qué le pasó en la pierna?”, se preguntaban los cibernautas en Instagram. Esta interrogante fue respondida por la propia Kylie Jenner en el año 2011 durante una entrevista con Celebuzz. En esa ocasión, la celebridad confesó que se hizo esa cicatriz cuando tenía 5 años mientras jugaba con su hermana. Resulta que se resbaló y un se clavó un palo en la pierna.

Sobre Kylie Jenner

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.