Kylie Jenner promociona sus cosméticos en Instagram con sexys fotos

Kylie Jenner continúa promocionando su marca de cosméticos mediante Instagram. En esta ocasión, la integrante del clan Kardashian protagonizó una sesión fotográfica en la que mostró sus labios carnosos; además, exhibió parte de su anatomía en ropa interior blanca.

Las imágenes se hicieron virales en Instagram y superaron los dos millones de likes. Sin duda alguna, Kylie Jenner es una de las celebridades más populares en las redes sociales y sus 94 millones de followers en Instagram la respaldan.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 25 de May de 2017 a la(s) 4:27 PDT

Todo sobre Kylie Jenner

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.

La menor del clan Kardashian es una de las celebridades jóvenes más exitosas de los últimos años. ¿No lo crees? Pues te contamos que el 1 de diciembre de 2015 Kylie Jenner sacó su línea de labiales, la cual se llama Kylie Lip Kit, 30 segundos después de su lanzamiento oficial, el producto se agotó.